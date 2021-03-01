Zift yüklü tanker yola devrildi!

Alınan bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 07 MNM23 plakalı zift yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü yaralandı, tankerdeki zift yola aktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ekiplerce devrilen tankeri kaldırmak ve yola akan zifti temizlemek için çalışma başlatıldı.



Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre aksaması nedeniyle sürücüler, ekiplerce alternatif güzergaha yönlendirildi.



Trafik akışı, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.