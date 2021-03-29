MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
GeriGündem Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kendilerini 'tüccar' olarak tanıtarak zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen 3 kişi, yakalandı. Şüphelilerden A.E. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinyağı üreticilerinin ihbarı üzerine, kendilerini tüccar olarak tanıtıp üreticileri dolandırdığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemediği öne sürülen kişilerin A.E., V.Y. ve U.K. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.E. ‘Suç islemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘dolandırıcılık yapmak’ suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi