Zeytinlikteki siyah ve yanıcı maddeden TPAO numune aldı

Haberin Devamı

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde 28 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Mustafa Yüksel'e ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşması sonucu çıktığı anlaşıldı.

İşte Fotoğrafları TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı Haberin Tüm Görselleri

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de sondajdan numune aldı.

Haberin Devamı

Zeytinlik sahibi Mustafa Yüksel, alandaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle alınan numune sonuçlarına göre değerlendirilme yapılacağını belirtip, "Çıkacak sonucu biz de bekliyoruz" dedi.

Süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Yağbasan Mahallesi sahası, şu an Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor" diye konuştu.