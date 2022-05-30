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Zeytinlikteki siyah ve yanıcı maddeden TPAO numune aldı

#Manisa#Salihli#TPAO
Zeytinlikteki siyah ve yanıcı maddeden TPAO numune aldı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikteki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ile ilgili bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri numune aldı. İlk bilgilere göre sızıntının, bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı belirtildi. Yüksel, "Çıkacak sonucu biz de bekliyoruz" dedi.

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Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde 28 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Mustafa Yüksel'e ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşması sonucu çıktığı anlaşıldı.

İşte Fotoğrafları

TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldıTPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldıHaberin Tüm Görselleri

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de sondajdan numune aldı.

Zeytinlikteki siyah ve yanıcı maddeden TPAO numune aldı

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Zeytinlik sahibi Mustafa Yüksel, alandaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle alınan numune sonuçlarına göre değerlendirilme yapılacağını belirtip, "Çıkacak sonucu biz de bekliyoruz" dedi.

Süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Yağbasan Mahallesi sahası, şu an Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor" diye konuştu. 

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#Manisa#Salihli#TPAO

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