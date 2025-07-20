Zeytinlik teklifi Meclis’ten geçti

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AK Parti’nin verdiği önerge ile teklifinin 11’inci maddesi ile 3213 sayılı Kanun’a eklenen geçici 45’inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “öncelik verilmek suretiyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşınan ve taşınamayan zeytin ağacı sayısının en az iki katı zeytin ağacı ile oluşan” ibaresi eklendi. Teklife göre, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda zeytin ağaçlarının taşınmasına, madencilik faaliyetleri yürütülmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca izin verilebilecek.

KÜRSÜDE PROTESTO

Kanun teklifinin görüşmeleri Genel Kurul’da gergin geçerken, önceki gece muhalefet milletvekilleri teklifi protesto etmek için kürsüyü işgal etti. Teklifin geri çekilmesini isteyen vekiller, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları attı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.