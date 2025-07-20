×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinlik teklifi Meclis’ten geçti

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti Önerisi#Torba Kanun Teklifi#3213 Sayılı Kanun
Zeytinlik teklifi Meclis’ten geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanunu teklifinin tümü kabul edilerek yasalaştı.

Haberin Devamı

AK Parti’nin verdiği önerge ile teklifinin 11’inci maddesi ile 3213 sayılı Kanun’a eklenen geçici 45’inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “öncelik verilmek suretiyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşınan ve taşınamayan zeytin ağacı sayısının en az iki katı zeytin ağacı ile oluşan” ibaresi eklendi. Teklife göre, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda zeytin ağaçlarının taşınmasına, madencilik faaliyetleri yürütülmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca izin verilebilecek.

KÜRSÜDE PROTESTO

Kanun teklifinin görüşmeleri Genel Kurul’da gergin geçerken, önceki  gece muhalefet milletvekilleri teklifi protesto etmek için kürsüyü işgal etti. Teklifin geri çekilmesini isteyen vekiller, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları attı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti Önerisi#Torba Kanun Teklifi#3213 Sayılı Kanun

BAKMADAN GEÇME!