Zeytindağı’nın Mantartepe’si de ateş altında

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Osmanlılar 1. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı geri almayı planlıyordu. 1915 ve 1916’da iki ayrı “Kanal harekâtı” bunun için yapılmıştı. Ancak harekâtlar başarısız oldu ve İngilizler Gazze’ye çekilen Türk birliklerine karşı taarruza geçti. Tarihe “Gazze Muharebeleri” diye geçen bu süreçte İngilizler, Gazze’ye üç kez taarruz etti. İlk muharebe 26 Mart 1917’de başladı. Türk birlikleri bu saldırıyı püskürttü. İngilizler 17 Nisan’da ikinci kez harekete geçti. Gazze’ye bu kez de giremediler. Üçüncü saldırı ise 31 Ekim’de başladı. Hem tanklar hem de uçaklarla Gazze bombalanıyordu. Sayı ve imkân bakımından zor şartlardaki Türk askerleri bir hafta boyunca elinden geleni yaptı. Ama İngilizler 7 Kasım’da yıkık, viran haldeki Gazze’ye girdiler.

Gazze savunmasında Türklerin en önemli noktası Şeyh Ali Mintar Türbesi’nin olduğu tepeydi. Türk askerleri buraya “Mantartepe” diyordu. O dönem Cemal Paşa’nın Kudüs’ün Zeytindağı’ndaki karargâhında yedek subay olan Falih Rıfkı Atay’ın meşhur Zeytindağı kitabında o tepe de detaylıca anlatılıyor. Muharebelerde o tepede olan bir Türk subayının hatıralarından bölümler de kitapta var. 19 Nisan 1917 tarihli notlardan:





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“Önümüzde Gazze’nin bütün kısa dağlarına ve düşmanın cephesine hâkim, külaha benzer bir küçük tepe var. Bu tepede Şeyh Ali Mantar’ın çıplak türbesiyle iki ölü ağaç duruyor. Mantartepe denen bu toprak çıkıntısı Gazze muharebelerinde unutulmaz bir isim bıraktı.”

“İkinci taarruzda İngilizler karadan ve denizden en ağır toplarla üç gün Şeyh Ali Mantar tepesini dövdüler.”

“Mantartepe İngilizlere o kadar şüphe verdi ki biz terk ettikten sonra da üstündeki bir taşın hareketine karşı yüzlerce mermi attılar. Şeyh Ali Mantar’ın tepesi altında sebat eden tarassut zabitleriyle neferler, Gazze günlerinin hakikaten en büyük kahramanıdırlar.”