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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Zeytinburnu’ndaki PTT’ler dezenfekte edildi

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Zeytinburnu’ndaki PTT’ler dezenfekte edildi
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İstanbul'da bulunan insanların yoğun olarak kullandığı Zeytinburnu’ndaki Fatih ve Bayrampaşa PTT Merkezleri yeni tip korona virüse karşı Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında kurumların dezenfekte edilme işlemleri devam ediyor. Bu çalışmaları kapsamında insanların yoğun olarak kullandığı Zeytinburnu’ndaki Fatih ve Bayrampaşa PTT merkezleri Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek bütün binayı baştan aşağıya ilaçlayarak temizledi.

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