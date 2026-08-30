Zeytinburnu’ndaki İETT kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

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Kaza, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde meydana gelmişti. Küçükçekmece istikametine giden İETT otobüsü sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarpmştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirlenmişti.

Kazada ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu (39) ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Eroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.