Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 83 kilogram skunk ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 20.08.2026 tarihinde Zeytinburnu'nda bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi