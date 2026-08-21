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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 83 kilogram skunk ele geçirildi

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#Zeytinburnu#Uyuşturucu#Operasyon
Zeytinburnunda uyuşturucu operasyonu: 83 kilogram skunk ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:39

Zeytinburnu'nda bir araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 20.08.2026 tarihinde Zeytinburnu'nda bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Zeytinburnunda uyuşturucu operasyonu: 83 kilogram skunk ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi

Zeytinburnunda uyuşturucu operasyonu: 83 kilogram skunk ele geçirildi

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#Zeytinburnu#Uyuşturucu#Operasyon

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