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Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı

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#Tramvay#TIR#Kaza
Zeytinburnunda tramvay TIRın dorsesine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 23:01

Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, T1 Bağcılar-Kabataş hattında bir süre seferler durduruldu. TIR ve tramvayın çekilmesiyle seferler normale döndü.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T1 Bağcılar - Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 46 PD 163 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferler iptal edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, TIR ve tramvayın olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü. TIR'ın gelişi ve panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"TRAMVAYIN DURMASI LAZIMDI"

Olayı anlatan Mehmet Baştuğ, "TIR geçiyordu, karşıdan da tramvay geliyordu. TIR viraja dönüş yapıyordu, TIR'ın dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın orada durması lazımdı" dedi.

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#Tramvay#TIR#Kaza

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