×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda trafikte yol verme kavgası! Otomobilden inen sürücü, diğer aracın camını yumrukladı

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Yol Verme Kavgası#Trafik Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 11:09

İstanbul Zeytinburnu'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Otomobilinden inen sürücü, tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren sürücü otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.

Zeytinburnunda trafikte yol verme kavgası Otomobilden inen sürücü, diğer aracın camını yumrukladı

Aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok" diyerek, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi.

Aracından inen sürücü bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözden KaçmasınKatliamı biçerdöver yüzünden yapmış… İşte caninin kanlı rotası... Hürriyet olay yerindeKatliamı biçerdöver yüzünden yapmış… İşte caninin kanlı rotası... Hürriyet olay yerindeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınCinayeti tüm detaylarıyla anlattı: Annem ve sevgilisi beni zorladıCinayeti tüm detaylarıyla anlattı: Annem ve sevgilisi beni zorladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinburnu#Yol Verme Kavgası#Trafik Kavgası

BAKMADAN GEÇME!