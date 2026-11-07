Zeytinburnu'nda trafikte yol verme kavgası! Otomobilden inen sürücü, diğer aracın camını yumrukladı

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Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren sürücü otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.
Aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok" diyerek, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi.
Aracından inen sürücü bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.