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Zeytinburnu’nda tepki çeken anlar! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp, darbetti

#Zeytinburnu#İstanbul#Kadına Şiddet

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi, eşi olduğu iddia edilen kadını yanında küçük çocuğu varken, sokak ortasında önce darbetti, sonra yüzüne tükürdü. O anlar, cep telefonu kamarası ile görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük kız çocuğu ile sokakta yürüyen kadın, eşi olduğu öne sürülen kişi ile tartışmaya başladı. Kadına sokak ortasında bağıran kişi, daha sonra fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

Çocuğunun yanlarında olmasına aldırış etmeyen kişi, bir süre yürüdükten sonra kadının yüzüne tükürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kayıtta, kadına şiddet uygulayan kişinin, "Şeytan senin kolunun altına girmiş. Uyma şeytana. Allah seni ıslah etsin" dediği anlar da yer aldı.

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#Zeytinburnu#İstanbul#Kadına Şiddet

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