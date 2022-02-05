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Zeytinburnu’nda tekstil atölyesinde korkutan yangın

#Zeytinburnu#Tekstil Atölyesi#Yangın
Zeytinburnu’nda tekstil atölyesinde korkutan yangın

Zeytinburnu’nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü. 2 itfaiye eri ise müdahaleler sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi’ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yanan atölyede mallarının olduğunu söyleyen Ümit Yıldız, "Biz telefondan öğrenip geldik. Elektrikten çıktığını tahmin ediyorlar. Bizim de içeride mallarımız var. Tam olarak bilmiyoruz ama bankanın altındaki dükkanda bir patlama olmuş" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Zeytinburnu#Tekstil Atölyesi#Yangın

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