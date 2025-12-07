Zeytinburnu'nda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Çiftçi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde karın ve kalp bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.





'NASIL OLDU BİLMİYORUZ'

Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle birşey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre Erhan Çiftçi olay günü bir kişiyle tartıştı; tartışma sırasında yaşanan bağırışmaların ardından Çiftçi yere düştü. Erhan Çiftçi'ye bıçakla saldıran şüphelinin Serkan B. olduğu belirlendi. Daha önceden 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Serkan B. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.