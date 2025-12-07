×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu Cinayeti#Taksici Bıçaklandı#Erhan Çiftçi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 13:48

Zeytinburnu'nda işten çıkan taksici Erhan Çiftçi (35), daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çiftçi'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Diğer yandan şüpheli Serkan B. (27) olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Çiftçi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde karın ve kalp bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Zeytinburnunda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

Gözden Kaçmasın22 ilde sarı kodlu yağış alarmı İstanbula yeni sağanak uyarısı 22 ilde sarı kodlu yağış alarmı! İstanbul'a yeni sağanak uyarısıHaberi görüntüle

'NASIL OLDU BİLMİYORUZ'

Haberin Devamı

Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle birşey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.

Zeytinburnunda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre Erhan Çiftçi olay günü bir kişiyle tartıştı; tartışma sırasında yaşanan bağırışmaların ardından Çiftçi yere düştü. Erhan Çiftçi'ye bıçakla saldıran şüphelinin Serkan B. olduğu belirlendi. Daha önceden 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Serkan B. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Gözden KaçmasınAkraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtulduAkraba tarafından azmettirilen hırsız odaya kilitledi, ev sahibi camdan atlayıp kurtulduHaberi görüntüle

Zeytinburnunda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

Zeytinburnunda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinburnu Cinayeti#Taksici Bıçaklandı#Erhan Çiftçi

BAKMADAN GEÇME!