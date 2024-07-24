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Zeytinburnuâ€™nda silahlÄ± çatÄ±ÅŸma: 1 ölü

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#Zeytinburnu#SilahlÄ± ÇatÄ±ÅŸma#Ölü
Zeytinburnuâ€™nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: 1 Ã¶lÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Ä°stanbul Zeytinburnuâ€™nda dÃ¼n saat 15.50 sÄ±ralarÄ±nda BeÅŸtelsiz Mahallesi 126. Sokakâ€™ta aracÄ±nÄ± park etmek isteyen bir kiÅŸi, Kadir TemiÅŸâ€™in aracÄ±na Ã§arptÄ±. OlayÄ± gÃ¶ren Kadir TemiÅŸ ile otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

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TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda otomobilde bulunan iki kiÅŸi ile TemiÅŸ arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Yaralanan TemiÅŸ yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, iki kiÅŸi TemiÅŸâ€™in dÃ¼kkÃ¢nÄ±na da silahla ateÅŸ etti. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edilirken, iki kiÅŸi olay yerinden kaÃ§tÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan TemiÅŸ hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TemiÅŸ, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada 23 adet kovan bulundu. KaÃ§an iki kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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#Zeytinburnu#SilahlÄ± ÇatÄ±ÅŸma#Ölü

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