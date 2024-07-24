Zeytinburnuâ€™nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: 1 Ã¶lÃ¼

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TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda otomobilde bulunan iki kiÅŸi ile TemiÅŸ arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Yaralanan TemiÅŸ yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, iki kiÅŸi TemiÅŸâ€™in dÃ¼kkÃ¢nÄ±na da silahla ateÅŸ etti. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edilirken, iki kiÅŸi olay yerinden kaÃ§tÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan TemiÅŸ hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TemiÅŸ, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada 23 adet kovan bulundu. KaÃ§an iki kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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