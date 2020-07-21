Zeytinburnu'nda sahte içki operasyonu

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. İş yerini teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda 2 soğutma makinesi, 275 litre alkol, 3 arıtma makinesi, 28 boş bidon ve arıtma haznesi ele geçirildi. Turgay Tarık D. (58) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.