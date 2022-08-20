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Zeytinburnu'nda sahte belge düzenleyen iş yerine operasyon

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#Sahte#Belge#Zeytinburnu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 12:04

Zeytinburnu'nda danışmanlık hizmeti adı altında, sahte kimlik, pasaport ve ikamet izni belgelerini düzenleyen iş yerine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.  

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren işyerinde, garantili ikamet izni çıkartabileceklerine dair tanıtım çalışmaları yapıldığı, usulsüz şekilde deport kaldırma, sahte kimlik, pasaport üretimi ve ikamet izni gibi belgelerin düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Ekipler, 18 Ağustos Perşembe günü saat 17.00 sıralarında iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, işyerinde bulunan yabancı uyruklu R.Q., M.B.E., ve S.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 

Aramalarda 22 adet kimlik basım kartı, 1 adet kimlik basım cihazı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet Türk Pasaportu, 1 adet Afganistan Pasaportu, 3 adet ikamet izin kağıdı, hasta kabul belgesi, farklı kişilerin hesap dökümleri, tahsilat makbuzları, 2 adet cep telefonu, 100 adet ülkeye kaçak yollarla sokulduğu düşünülen değerli taş, 11 bin 440 Euro para, sahte belge düzenlemeye yarayan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Zeytinburnunda sahte belge düzenleyen iş yerine operasyon

Danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen işyerine, Vergi Dairesi görevlileri tarafından 135 bin 785 lira para cezası uygulanırken, zabıta görevlileri tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle iş yeri mühürlendi. Haklarında 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. 

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#Sahte#Belge#Zeytinburnu

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