Zeytinburnu'nda otoparkta sopalı yol verme kavgası

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Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 14.00 sıralarında, bir otoparkta, iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki otomobil sürücüsünün yanındakiler de kavgaya dahil oldu.

Birbirlerine sopalarla saldıran gruptan, 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir otomobilin camları kırıldı, dikiz aynaları parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.