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Zeytinburnu'nda otoparkta sopalı yol verme kavgası

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Yol Verme Kavgası#Otopark
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 09:36

Zeytinburnu'nda bir otoparkta yol verme nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar sopalarla birbirlerine saldırırken, 3 kişi yaralandı.

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Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 14.00 sıralarında, bir otoparkta, iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki otomobil sürücüsünün yanındakiler de kavgaya dahil oldu.

Birbirlerine sopalarla saldıran gruptan, 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir otomobilin camları kırıldı, dikiz aynaları parçalandı.

Zeytinburnunda otoparkta sopalı yol verme kavgası

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Zeytinburnunda otoparkta sopalı yol verme kavgası

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#Zeytinburnu#Yol Verme Kavgası#Otopark

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