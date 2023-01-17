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Zeytinburnu'nda oto tamircide yangın

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#Yangın#Oto Tamirci#Zeytinburnu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 12:47

Zeytinburnu'ndaki oto tamircide yere dökülen benzine, kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım, tamirdeki otomobilin alev alev yanmasına neden oldu. Yangında çalışanlardan biri dumandan etkilendi.

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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında oto tamircide kaynak yapıldığı sırada, yere dökülen benzine kıvılcım sıçradı. Tamire bırakılan otomobil alev alev yandı.  

Zeytinburnunda oto tamircide yangın

Alevler iş yerine sıçradı. Çevredekiler yangına müdahale etmeye çalışırken aynı zamanda itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dumandan etkilenen çalışanlardan biri, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. İş yerinde hasar oluşurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Zeytinburnunda oto tamircide yangın

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Esnaf Necati Kazağ, "Biz geldiğimizde iş yeri yanıyordu. İçinde çalışan vardı. Yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalışıyordu." dedi. 

Zeytinburnunda oto tamircide yangın

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#Yangın#Oto Tamirci#Zeytinburnu

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