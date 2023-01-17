Zeytinburnu'nda oto tamircide yangın

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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında oto tamircide kaynak yapıldığı sırada, yere dökülen benzine kıvılcım sıçradı. Tamire bırakılan otomobil alev alev yandı.

Alevler iş yerine sıçradı. Çevredekiler yangına müdahale etmeye çalışırken aynı zamanda itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dumandan etkilenen çalışanlardan biri, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. İş yerinde hasar oluşurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Esnaf Necati Kazağ, "Biz geldiğimizde iş yeri yanıyordu. İçinde çalışan vardı. Yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalışıyordu." dedi.