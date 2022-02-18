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Zeytinburnu’nda okulda düşen çocuk hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

#Istanbul#Zeytinburnu#Okul

İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir ortaokulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki Kubilay Cemal Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu’nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı. Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

“11 YAŞINDAYDI, YALAN OLDUĞUNU SÖYLESİNLER”

Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, “Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kubilay Cemal Öztürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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“KALP MASAJI FALAN YAPTILAR”

Okuldaki 6’ıncı sınıf öğrencisi Hira Nur Öztürk, “Koşarken düşmüş. Bayılıp, titremiş. Öğretmenler odasına götürüp, ambulansa haber vermişler. Kalp masajı falan yaptılar. Nefes almıyor dediler. Bizi oraya yaklaştırmadılar. Öğretmenler şu an üzgün ağlıyorlar” diye konuştu.

“HASTANEDE VEFAT ETMİŞ”

Hayatını kaybeden çocuğun amcası Eyüp Öztürk, “Okulda teneffüste kantine giderken yere düşüyor. Hemen müdahale ediyorlar. 15-20 dakika kalp masajı yapılmış. Sonra derhal hastaneye getirmişler. Hastanede vefat etmiş. Şimdi Adli Tıp Kurumu’na gidecek. Orada da ölüm sebebi araştırılacak. Kamera kayıtlarındaki görüntülere göre kendi kendine yere düşmüş” dedi.

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