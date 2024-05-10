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Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

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#Zeytinburnu#Motosiklet#Taksi
Zeytinburnunda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 21:38

Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli polis ekibi aynı istikamette ilerleyen 34 TER 56 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Zeytinburnu#Motosiklet#Taksi

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