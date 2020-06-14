Zeytinburnu'nda lokantada patlama

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralı şahsın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.