Murat SOLAK/Cemal YURTTAŞ/ DHA
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Zeytinburnu'nda lokantada patlama
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. .
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralı şahsın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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