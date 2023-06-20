Zeytinburnu'nda kuyumcu soygunu girişimi

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 09:45
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İstanbul Zeytinburnu'nda şüpheli 3 kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.Şüpheliler, demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırıp, güvenlik kemarasının yönünü değiştirdi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polis aracının siren sesini duyan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Pazar gece saatlerinde Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına gelen şüpheliler dükkanın içini gözetledi. Şüphelilerden biri yanında getirdiği demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırarken bir diğeri ise güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.
Şüpheliler dükkanın içine girmeye çalıştığı sırada seslerden şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber
verdi. Ekipler olay yerine geldiği sırada polis aracının siren sesini duyan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçmayı başardığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce şüphelilerden birinin dükkanı incelediği, diğer şüphelinin yanında getirdiği demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırdığı görülüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin demir sopayla kameranın yönünü değiştirdiği de fark ediliyor.