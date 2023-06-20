×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda kuyumcu soygunu girişimi

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Kuyumcu#Hırsızlık
Zeytinburnunda kuyumcu soygunu girişimi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 09:45

İstanbul Zeytinburnu'nda şüpheli 3 kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.Şüpheliler, demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırıp, güvenlik kemarasının yönünü değiştirdi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polis aracının siren sesini duyan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Pazar gece saatlerinde Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına gelen şüpheliler dükkanın içini gözetledi. Şüphelilerden biri yanında getirdiği demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırarken bir diğeri ise güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.

Zeytinburnunda kuyumcu soygunu girişimi

Şüpheliler dükkanın içine girmeye çalıştığı sırada seslerden şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine geldiği sırada polis aracının siren sesini duyan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçmayı başardığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Zeytinburnunda kuyumcu soygunu girişimi

 

Haberin Devamı

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce şüphelilerden birinin dükkanı incelediği, diğer şüphelinin yanında getirdiği demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırdığı görülüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin demir sopayla kameranın yönünü değiştirdiği de fark ediliyor.

Zeytinburnunda kuyumcu soygunu girişimi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinburnu#Kuyumcu#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava