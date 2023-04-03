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Zeytinburnu'nda küfür kavgası

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#Zeytinburnu#Küfür#Kavga
Zeytinburnunda küfür kavgası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 10:52

İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi yerden aldığı parke taşıyla, karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Taraflar ifadelerinin ardından Tuza Yabancılar Toplama Merkezi'ne gönderilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Beştelsiz Mahallesi'nde küfürleşme sonrası yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra yakınlarının da dahil olmasıyla olay büyüdü. Aldığı darbelerin etkisiyle düşen bir kişi, parke taşıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Sokağı savaş alanına çeviren iki grup arasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnunda küfür kavgası

Yaralı bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Kavgaya dahil olanlar işlemlerinin ardından Tuza Yabancılar Toplama Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Zeytinburnunda küfür kavgası

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Mahallede esnaflık yapan Ekrem Balkan, "Buradan biri küfretmiş diğeri de 'Küfretme kadınlar var' demiş. Sonra saldırmaya başlamış." dedi.

 

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#Zeytinburnu#Küfür#Kavga

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