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DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda koronavirüs denetimi

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Zeytinburnu'nda koronavirüs denetimi
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Zeytinburnu’nda koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetim yapıldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney’in de katılımıyla polis ve zabıta ekipleri denetim yaptı. 58. Bulvar üzerinde denetim yapan ekipler iş yerlerini denetledi, vatandaşların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti. Toplu taşıma araçları ile diğer araçlar da durdurularak kontroller yapıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından ceza kesildi. Kaymakam Güney, hem iş yerlerine girerek hem de sokaktaki vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti, tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu. Polis ekipleri de sık sık yaptıkları anonslarla vatandaşları koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyardı.

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