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Zeytinburnu'nda korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Yangın#Elektronik Eşya Mağazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 20:15

Zeytinburnu’nda bulunan bir elektronik eşya mağazasının teknik servis bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında mağazada hasar meydana geldi.

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Yangın, Merkezefendi Mahallesinde saat 17.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi'nde teknoloji ürünlerinin satıldığı mağazanın teknik servis bölümünün deposunda yangın çıktı.

Zeytinburnunda korkutan yangın

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile Yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Aynı mağazada Haziran ayında da yangın çıkmıştı. 

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#Zeytinburnu#Yangın#Elektronik Eşya Mağazası

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