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Zeytinburnu'nda kıyafeti beğendi, mankeniyle beraber çaldı

#Zeytinburnu#İstanbul#Polis

İstanbul Zeytinburnu’nda cadde üzerinde yürüyen bir kişi, dükkanın önünde bulunan kıyafetleri beğenince giydirilen manken ile birlikte çaldı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi giyim mağazasının önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafetleri beğendi. Dükkanı biraz geçtikten sonra tekrar geri dönen şahıs manken ile birlikte kıyafetleri çalıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden dükkan sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mankeni ve giysileri çalan kişiyi tespit etmek için civarda bulunan güvenlik kamerasını aldı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişi cadde üzerinde yürürken dükkan önünde bulunan kıyafeti gözüne kestiriyor. Daha sonra dükkanın önüne tekrar gelen şahıs kıyafetleri mankenden ayırmadan manken ile beraber alıp olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Polis kıyafetleri ve mankeni çalan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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#Zeytinburnu#İstanbul#Polis

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