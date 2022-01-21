Zeytinburnu'nda kargo şubesinde yangın! Acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sömestir tatili uzatılacak mı Bakan Özer yanıtladıSömestir tatili uzatılacak mı? Bakan Özer yanıtladı#Milli Eğitim Bakanı
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
Kasımpaşa sonrası biletini kesti Ancak U19da oynar...Kasımpaşa sonrası biletini kesti! "Ancak U19'da oynar..."#Galatasaray
15-20 santim kar kalınlığı olacak Peş peşe uyarılar: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın15-20 santim kar kalınlığı olacak! Peş peşe uyarılar: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın#Meteoroloji
Galatasarayın eski başkanı hayatını kaybettiGalatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti#Selahattin Beyazıt
Aşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü... ABDli doktordan dikkat çeken paylaşımAşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü... ABD'li doktordan dikkat çeken paylaşım#Kovid Aşısı
KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir İşte yanıtıKDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak? Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir? İşte yanıtı#KDV Oranları
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ını#Edi Rama
Salgında umutlandıran sözler: Şubat sonundan itibaren rahatlama başlayacakSalgında umutlandıran sözler: Şubat sonundan itibaren rahatlama başlayacak#Koronavirüs
Dünya diken üstünde, böyle geldiler Birliklere duyuru: Savaş 9 ay sürebilirDünya diken üstünde, böyle geldiler! Birliklere duyuru: Savaş 9 ay sürebilir#RUSYA
Canlı yayında muhabire araç çarptıCanlı yayında muhabire araç çarptı#ABD
Elon Muskın hayali gerçek oluyor... İnsan beynine çip takacakElon Musk'ın hayali gerçek oluyor... İnsan beynine çip takacak!#Elon Musk
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyorPandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor#Pamela Anderson
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda kargo şubesinde yangın! Acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

#Kargo#Zeytinburnu#Yangın

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde çıkan yangında Filistin uyruklu İbrahim Muhana, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak’ta 5 katlı binanın 1. katındaki kargo şubesinde saat 09.00 sıralarında iddiaya göre elektrikli sobadan kaynaklı, yangın çıktı. Bu sırada dairede bir haftadan beri arkadaşının misafiri olarak kaldığı öğrenilen Filistin uyruklu İbrahim Muhana buradaydı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli de camı kırarak içeridekilere yardım etmeye çalıştı. İki mahalle sakini de dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, İbrahim Muhana dumandan etkilendi. Muhana, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Muhana, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"AKŞAMLARI ORADA YATIYORDU"

Yangın sonrası ilk müdahaleyi yapan kişilerden Abdülvahit Durubi, "Bodrum katta çalışan bir arkadaş 'yukardan duman geliyor' dedi. Biz de yukarı çıktık. Duman vardı, içeriye giremedik. Cam kırmaya çalıştım. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Akşamları orada yatıyordu." dedi.

Mahalle sakini Reşat Kula, "Biz aşağıdaydık. İçerde yatan kişilerin olduğunu biliyorduk. Bir kişi öldü. Yangının elektrikli sobadan çıktığı söyleniyor." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kargo#Zeytinburnu#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele