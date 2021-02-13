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Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki sızıntı nedeniyle denizin rengi değişti

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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemideki sızıntı nedeniyle denizin rengi değişti
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İstanbul Zeytinburnu'nda karaya oturan "STREAMLINE" isimli kargo gemisinden denize sızıntı oldu. Gemi daha fazla batmaması için halatlarla kayalara bağlanarak önlem alınırken, havadan çekilen görüntülerde denizin renginin değiştiği görüldü.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmiş ve sancak tarafından karaya oturmuştu. Geminin sol kısmı ise geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kalmıştı.

108 metrelik kargo gemisinin daha fazla suya gömülmemesi için halatlarla önlem alındı. Geminin 3 farklı halatla kayalıklara bağlandığı görüldü. Öte yandan gemiden denize sızıntı oldu. Geminin ön tarafında denizin renginin değiştiği görülürken, gemi havadan görüntülendi.

Zeytinburnunda karaya oturan gemideki sızıntı nedeniyle denizin rengi değişti

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