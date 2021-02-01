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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
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İstanbul'da fırtına sebebiyle kıyıya oturan Zeytinburnu önlerindeki 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi 3. gününde kurtarılmayı bekliyor. Geminin son hali drone ile havadan da fotoğraflandı. 

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçen cuma günü, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Yaşananların ardından karaya oturan gemi 3. gününde kurtarılmayı bekliyor.

Zeytinburnunda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

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