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Zeytinburnu'nda kafede silahlı saldırıya uğradı, hastanede hayatını kaybetti

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#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 15:49

Zeytinburnu'nda husumetli olduğu kişiyi kafenin önünde gören İbrahim Ş., yanındaki silahı çıkarıp 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Z.K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan İbrahim Ş., "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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Olay, dün 15.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Kafede oturan İbrahim Ş., daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Z.K’yi görünce, yanındaki silahı çıkararak 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Z.K., ağır yaralandı; saldırgan İbrahim Ş. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kaçan şüpheliyi kafenin yaklaşık 150 metre ilerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kafede oturan saldırgan İbrahim Ş.'nin husumetli olduğu kişiyi görünce el hareketiyle oturduğu yere husumetlisini çağırdığı görülüyor. Ardından İbrahim Ş. belindeki silahı çıkarıp Z.K.'ye ateş ederek olay yerinden kaçıyor.

 

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#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı#Cinayet

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