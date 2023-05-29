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Zeytinburnu’nda kafede silahlı saldırı kamerada

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#İstanbul#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı
Zeytinburnu’nda kafede silahlı saldırı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 11:44

Zeytinburnu’nda husumetli olduğu kişiyi oturduğu kafenin önünde gören kişi, yanındaki silahı çıkarıp 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 15.30 Sıralarında Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Kafede oturan bir kişi daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi görünce, yanındaki silahı çıkararak 3 kez ateş etti.

Zeytinburnu’nda kafede silahlı saldırı kamerada

Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanarak yere düşerken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu’nda kafede silahlı saldırı kamerada

Ekipler kaçan şüpheliyi kafenin yaklaşık 150 metre ilerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafede oturan saldırgan husumetli olduğu kişiyi görünce el hareketiyle oturduğu yere doğru çağırıyor. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.

Haberin Devamı

Zeytinburnu’nda kafede silahlı saldırı kamerada

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#İstanbul#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı

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