Zeytinburnu’nda kaçak maske üretimine polis ve zabıtadan baskın

Dünyayı saran Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında maskeye talep artınca Zeytinburnu’ndaki Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesinde bulunan iş merkezi içerisindeki bir işyerinde kaçak maske üretimi yapıldığı belirlendi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyerinde satışa hazır 67 maske, 400 maske yapım bezi ve maske lastiği bulundu.



Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işyeri Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.





