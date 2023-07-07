Zeytinburnu'nda iş yerinde dehşet! 'Kulaklıkla müzik dinliyor' diye vurdu

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Zeytinburnu'nda bir atölyede yaşanan olayda bir kişi müzik dinleyerek çalışan arkadaşına "kulaklığını çıkar" dedi ve hakaret etti. O bunu umursamayınca, belinden silahını çıkarıp bacaklarından vurdu.

İŞ ARKADAŞIYLA ÖNCE TARTIŞTI SONRA KURŞUN SIKTI

Yabancı uyruklu bu genç ile iş arkadaşı bir gün önce tartışma yaşadı. İddiaya göre, gerginliğin nedeni çalışırken kulaklıkla müzik dinlemesi, söylenenleri de duymamasıydı. O gün tartışma çok sürmedi.

O çalışan bir gün sonra beline silah takıp geldi. Akşama doğru sorun yaşadığı iş arkadaşının yanına gitti. Kulağına eğildi ve ona hakaret etmeye başladı.

Makine başında çalışan yabancı uyruklu, uyarıyı umursamadı. Tabii adam o anda silahına davrandı. Peşe peşe tetiğe bastı.

Silah art arda patladı, bir kişi yaralandı. Hatta acıyla bağırıyordu. Ama çalışanlardan bazıları bunu umursamadı. Hatta yerinden kalkmayanlar dahi vardı.

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Neyseki duyarlı olanları girdi devreye. Arkadaşlarının yarasına tampon yaptılar. Sonra da onu otomobille hastaneye götürdüler.

Sakince uzaklaşan saldırgan ise çok kaçamadı. Polis kısa sürede yakaladı. Sorgulandıktan sonra da tutuklandı.