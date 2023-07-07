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Zeytinburnu'nda iş yerinde dehşet! 'Kulaklıkla müzik dinliyor' diye vurdu

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#Zeytinburnu#Polis#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 09:29

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir iş yerinde çalışan kişi, arkadaşını bacağından silahla aniden vurdu. Bahanesi kulaklıkla müzik dinlemesiydi. Detaylar İhsan Yalçın ve Volkan Kamber'in özel haberinde.

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Zeytinburnu'nda bir atölyede yaşanan olayda bir kişi müzik dinleyerek çalışan arkadaşına "kulaklığını çıkar" dedi ve hakaret etti. O bunu umursamayınca, belinden silahını çıkarıp bacaklarından vurdu.

İŞ ARKADAŞIYLA ÖNCE TARTIŞTI SONRA KURŞUN SIKTI

Yabancı uyruklu bu genç ile iş arkadaşı bir gün önce tartışma yaşadı. İddiaya göre, gerginliğin nedeni çalışırken kulaklıkla müzik dinlemesi, söylenenleri de duymamasıydı. O gün tartışma çok sürmedi.

O çalışan bir gün sonra beline silah takıp geldi. Akşama doğru sorun yaşadığı iş arkadaşının yanına gitti. Kulağına eğildi ve ona hakaret etmeye başladı.

Makine başında çalışan yabancı uyruklu, uyarıyı umursamadı. Tabii adam o anda silahına davrandı. Peşe peşe tetiğe bastı.

Silah art arda patladı, bir kişi yaralandı. Hatta acıyla bağırıyordu. Ama çalışanlardan bazıları bunu umursamadı. Hatta yerinden kalkmayanlar dahi vardı.

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Neyseki duyarlı olanları girdi devreye. Arkadaşlarının yarasına tampon yaptılar. Sonra da onu otomobille hastaneye götürdüler.

Zeytinburnunda iş yerinde dehşet Kulaklıkla müzik dinliyor diye vurdu

Sakince uzaklaşan saldırgan ise çok kaçamadı. Polis kısa sürede yakaladı. Sorgulandıktan sonra da tutuklandı.

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#Zeytinburnu#Polis#İstanbul

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