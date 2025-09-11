×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı#Hastane
Zeytinburnunda hastane bahçesinde silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 14:16

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin bahçesine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi yaralanırken şüpheliler Beyoğlu'nda polis ekiplerince yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesine motosiklet ile gelen 2 şüpheli, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklet ile kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu'nda yakalandı.

Zeytinburnunda hastane bahçesinde silahlı saldırı

Gözden KaçmasınHabertürk, Show TV ve Bloomberg HTye el konuldu... 10 gözaltı kararıHabertürk, Show TV ve Bloomberg HT'ye el konuldu... 10 gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinburnu#Silahlı Saldırı#Hastane

BAKMADAN GEÇME!