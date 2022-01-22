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Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesine saldıran kişi tutuklandı

#Zeytinburnu#Halk Ekmek#Büfe
Zeytinburnunda Halk Ekmek büfesine saldıran kişi tutuklandı

Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesine Ceyhun S., isimli kişi taşla saldırarak, camı kırdı. Ceyhun S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “kamu malına zarar verme“ ve “silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceyhun S.'nin ifadesinde, "Pişman değilim gurur duyuyorum" dediği öğrenildi.

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Olay dün saat 11.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 314 Sokak'ta bulunan İBB'ye bağlı Halk Ekmek Büfesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.S., ismindeki bir kişi büfenin yanına gelerek taşla büfeye saldırdı. Büfenin camı kırıldı. Saldırganın, 'Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?, Burayı kapatmazsanız burayı gece gelip ateşe vereceğim' dediği öne sürüldü. Büfe işletmecisinin şikayeti üzerine C.S., gözaltına alındı. 

"BURAYI ATEŞE VERECEĞİM' DEDİ"

Büfe işletmecisi Erdoğan Metin, "Dün sabah saat 11.30 sıralarında burada ekmek satıyordum. Bir cam sesi duydum. Kaza oldu sandım. Biri bağırıyordu. Düşen parçaları kiremit parçalarını tekrar atıyordu. 'Kapatacaksınız buraları, kapatın' dedi. Neden böyle bir şey söylediğini sorduğumda, 'Fırıncılar aç mı kalacak? Onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi? Burayı kapatmazsanız gece gelip ateşe vereceğim' gibi tehditkar konuştu. Çekti, gitti. Karakola gidip ifademizi verdik. Tespit ettiler sonra ne oldu bilmiyoruz. Tanımıyoruz ilk defa gördüğümüz biri." dedi.

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Görgü tanığı Arife Taş, "Bir fırıncının gelip camı kırdığını söylüyorlar. Ekmek satamadıklarını, insanların halk ekmeğin önüne geldiği için saldırdı. Taşla saldırmış deniliyor." ifadesini kullandı.

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"PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYUYORUM"

Gözaltına Ceyhun S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Hakimlikte ifade veren Ceyhun S.'nin, “Söz konusu halk ekmek büfesi şeytanın yeridir. Bu nedenle de oraya taş attığım doğrudur. Beni yönlendiren kimse yoktur. Görüntülerde yer alan ve büfeye zarar veren şahıs benim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kafama esti yaptım. Şeytana uydum, küfür ettim. 'burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak' dedim. Pişman değilim gurur duyuyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ceyhun S.'nin avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti. Ceyhun S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “kamu malına zarar verme“ ve “silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Zeytinburnu#Halk Ekmek#Büfe

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