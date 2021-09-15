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Gündem
Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda eski eşini katletmişti! Kan donduran cinayet kamerada

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Zeytinburnu'nda eski eşini katletmişti! Kan donduran cinayet kamerada

Zeytinburnu'nda Afganistanlı kadının eski kocası tarafından defalarca bıçaklanıp öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmed T. ise yakalandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta eski kocasıyla oturan Fatıma Ayderi (28) kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Zeytinburnunda kadın cinayeti
Zeytinburnu'nda kadın cinayeti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Mehmed T.'yi yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Zeytinburnunda eski eşini katletmişti Kan donduran cinayet kamerada

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Ayderi ile bir süre oturduktan sonra belinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Zeytinburnunda eski eşini katletmişti Kan donduran cinayet kamerada

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