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Burçak BOZKUŞ - Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.05.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak

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Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak

ZEYTİNBURNU'nda geçtiğimiz perşembe günü çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina, güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin incelemelerinin ardından hemen bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın bayram sonrası yıkılacağı öğrenildi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı geçtiğimiz perşembe günü çöktü. Ekipler tedbir amaçlı aynı gün çevresindeki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi. Çökme esnasında bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın kolonlarının patladığı tespit edildi. Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, çöken binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı 11 numaralı binanın, gelecek analiz sonuçlarının ardından yıkılacağı öğrenildi. Yıkımın bayram sonrası yapılması planlanıyor.

 

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