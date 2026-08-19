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Zeytinburnu'nda bir iş yerinde 100 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

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#Zeytinburnu Silah Operasyonu#Ruhsatsız Tabanca#Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Zeytinburnunda bir iş yerinde 100 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 18:57

ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğunu belirledi. Ekipler, bugün iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca, 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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#Zeytinburnu Silah Operasyonu#Ruhsatsız Tabanca#Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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