Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu'nda bıçaklı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Zeytinburnu#Polis
Zeytinburnunda bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 16:40

İstanbul Zeytinburnu'nda derbi maçının ardından Fenerbahçe formalı bir kişi, evine giden bir kişiye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından, evine gitmek isteyen kişiye, aracıyla yoldan geçen bir Fenerbahçe formalı kişinin saldırısına uğradı.

Fenerbahçeli formalı kişi, elinde bıçakla aracından inerek, evine giden kişiye sataştı. Daha sonra tekme ve yumrukla saldıran kişiye, araçtaki arkadaşları da katıldı.

Zeytinburnunda bıçaklı saldırı

Bir süre darbedilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtularak, oradan uzaklaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Zeytinburnu#Polis

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık