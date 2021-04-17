Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar

Zeytinburnu Sahili'nde dün sabah saatlerinde koşu yapan iki kişi, yeşillik alanda ayaklarına olta ipi dolanan bir martının uçamadığını fark etti. Hırkayla üstünü örterek yakalayan kişiler, martının ayaklarına çok sayıda olta iğnesinin de batmış olduğunu gördü.

Ayaklarındaki iğneleri penseyle tek tek çıkaran iki kişi, martının uçmasını sağladı. Biri olta iğnelerini çıkarırken arkadaşı da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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