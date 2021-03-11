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Gündem
Alper KORKMAZ / Ä°STANBUL, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 11.03.2021 - 17:23 | Son GÃ¼ncelleme:

Zeytinburnu'nda 4 katlÄ± binanÄ±n çatÄ± katÄ± alev alev yandÄ±

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Zeytinburnu'nda 4 katlÄ± binanÄ±n çatÄ± katÄ± alev alev yandÄ±

ZEYTÄ°NBURNU'nda 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ± alev alev yandÄ±. YangÄ±nda yaralanan olmazken, Ã§atÄ± katÄ±nda hasar oluÅŸtu.

Zeytinburnu BeÅŸtelsiz Mahallesi 116 Sokak'taki 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen alevler Ã§atÄ±yÄ± sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, Ã§atÄ± katÄ±nda hasar oluÅŸtu.Â

Zeytinburnunda 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ± alev alev yandÄ±

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