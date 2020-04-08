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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Zeytinburnu’nda 17 bin adet kaçak maske ele geçirildi

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Zeytinburnu’nda 17 bin adet kaçak maske ele geçirildi
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Zeytinburnu'nda izin belgesi olmadan maske üretimi yapan tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonda 17 bin adet maske ele geçirildi. 3 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Zeytinburnu’nda Beştelsiz, Telsiz ve Veliefendi mahallelerinde üç tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 bin 500 maske ile dikime hazır 10 bin 500 adet maske ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İzin belgesi olmadan maske üretimi yapan 3 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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