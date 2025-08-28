×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zeytinburnu ve Sarıyer’de operasyon: 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Sarıyer#Uyuşturucu Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 07:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da 'Uyuşturucu madde imalatçılarına' yönelik, Zeytinburnu ve Sarıyer’de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile 290 kg ham madde (yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. Operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi ve operasyonlar düzenlendi. Buna göre, Zeytinburnu ve Sarıyer’de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretilebilecek, 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonların sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

‘3 GÜNDE YAKALADIĞIMIZ UYUŞTURUCU HAP MİKTARI 2 MİLYON 350 BİN’

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinburnu#Sarıyer#Uyuşturucu Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!