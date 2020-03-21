MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZeytinburnu Sahili'ndeki piknikçiler havadan görüntülendi
GeriGündem Zeytinburnu Sahili'ndeki piknikçiler havadan görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 21.03.2020 - 17:01,Son Güncelleme:/

Zeytinburnu Sahili'ndeki piknikçiler havadan görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeytinburnu Sahili'ndeki piknikçiler havadan görüntülendi
Abone Olgoogle-news

ZEYTİNBURNU Sahili'ne gelenler yasak olmasına rağmen piknik yaptı, top oynadı. Sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığın yasaklama kararına rağmen Zeytinburnu Sahili'ne gelen çok sayıda kişi piknik yaptı. Uyarıları göz ardı edenlerden bazıları sahilde top oynadı. Bazıları ise yürüyüş yaptı. Sahildeki kalabalık ve sahil yoluna park eden onlarca araç havadan görüntülendi.
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle