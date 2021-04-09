Zeytinburnu Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Zeytinburnu'nun ve mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde pek çok mahalle vardır. Bu sebeple mahallelerin posta kodları da değişkenlik göstermektedir. Adreslerle alakalı karışıklıkların önüne geçmek amacı ile oturulan mahallenin posta kodunun iyi bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemlidir.

Zeytinburnu Posta Kodu Kaçtır?

Zeytinburnu İstanbul'da bulunan ilçeler arasında yer alır. 1957 yılında ilçe unvanı almıştır. Bu sebeple İstanbul'un en eski ilçelerinden bir tanesidir. Zeytinburnu ilçesi Trakya bölgesinin güneydoğu kısmında yer almaktadır. Posta kodu 34025 olarak bilinir. Ancak posta kodları Zeytinburnu ilçesinin mahallelerinde değişiklik gösterebilir.

İstanbul'un İlçesi Zeytinburnu'nun ve Mahallelerinin Posta Kodu

Zeytinburnu posta kodu 34025 olarak bilinse de mahallelere göre farklılık gösterir. Bu nedenle ikamet edilen yere göre posta kodunun kontrol edilmesi adres ile ilgili karışıklıklar yaşanmasının önüne geçecektir.

34025 Posta Kodu

Nuripaşa Mahallesi

Çırpıcı Mahallesi

Veliefendi Mahallesi

Sümer Mahallesi

Yeşiltepe Mahallesi

34015 Posta Kodu

Merkezefendi Mahallesi

Seyitnizam Mahallesi

34020 Posta Kodu

Gökalp Mahallesi

Kazlıçeşme Mahallesi

Telsiz Mahallesi

Yenidoğan Mahallesi

Beştelsiz Mahallesi

34010 Maltepe Mahallesi

Maltepe Mahallesi

Görüldüğü gibi Zeytinburnu ilçesine bağlı olan mahallelerde posta kodu farklılık göstermektedir. Bu sebeple posta kodlarının mahallelere göre kontrol edilmesi gerekir.

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