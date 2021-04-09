Zeytinburnu Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Zeytinburnu'nun ve mahallelerinin Posta Kodları
Zeytinburnu ülkemizin İstanbul ilinin ilçelerinden biridir. Bilindiği gibi İstanbul büyük ve kalabalık bir şehirdir. Bu sebeple yaşanılan yerlerin posta kodunun bilinmesi oldukça önemlidir. Zeytinburnu posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Zeytinburnu'nun ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili bilgileri derledik.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde pek çok mahalle vardır. Bu sebeple mahallelerin posta kodları da değişkenlik göstermektedir. Adreslerle alakalı karışıklıkların önüne geçmek amacı ile oturulan mahallenin posta kodunun iyi bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemlidir.
Zeytinburnu Posta Kodu Kaçtır?
Zeytinburnu İstanbul'da bulunan ilçeler arasında yer alır. 1957 yılında ilçe unvanı almıştır. Bu sebeple İstanbul'un en eski ilçelerinden bir tanesidir. Zeytinburnu ilçesi Trakya bölgesinin güneydoğu kısmında yer almaktadır. Posta kodu 34025 olarak bilinir. Ancak posta kodları Zeytinburnu ilçesinin mahallelerinde değişiklik gösterebilir.
İstanbul'un İlçesi Zeytinburnu'nun ve Mahallelerinin Posta Kodu
Zeytinburnu posta kodu 34025 olarak bilinse de mahallelere göre farklılık gösterir. Bu nedenle ikamet edilen yere göre posta kodunun kontrol edilmesi adres ile ilgili karışıklıklar yaşanmasının önüne geçecektir.
34025 Posta Kodu
Nuripaşa Mahallesi
Çırpıcı Mahallesi
Veliefendi Mahallesi
Sümer Mahallesi
Yeşiltepe Mahallesi
34015 Posta Kodu
Merkezefendi Mahallesi
Seyitnizam Mahallesi
34020 Posta Kodu
Gökalp Mahallesi
Kazlıçeşme Mahallesi
Telsiz Mahallesi
Yenidoğan Mahallesi
Beştelsiz Mahallesi
34010 Maltepe Mahallesi
Maltepe Mahallesi
Görüldüğü gibi Zeytinburnu ilçesine bağlı olan mahallelerde posta kodu farklılık göstermektedir. Bu sebeple posta kodlarının mahallelere göre kontrol edilmesi gerekir.
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