Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda lüks otomobil yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Zeytinburnu E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 CAN 065 plakalı lüks otomobil, sol şeritte çalışma yapan 34 FYR 493 plakalı İSTAÇ’a ait yol bakım aracına çarptı. Kazada 4 belediye işçisi ve lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada lüks otomobil ve yol bakım aracında hasar meydana geldi.

Kazanın ardından E-5 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken trafik yan yoldan sağlandı. E-5 Karayolu, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.