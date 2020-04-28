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Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor

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Corona Virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası karşılıklı ticaretin azalmasıyla yük bulamayan gemiler, Zeytinburnu açıklarına demirledi. Salgının geçmesini bekleyen gemilerdeki personelin ihtiyaçları ise acentelere ait küçük teknelerle yapılıyor.

Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi demirledi. Corona Virüs salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler ve azalan ticaret yüzünden Zeytinburnu açıklarına demirleyen gemilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları ise bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle sağlanıyor. Acente tekneleri gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor.

Gemilerin demirli oldukları sürelerde bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu sahiline demirleyen onlarca gemi havadan fotoğraflandı.

Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor

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