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Zeytinburnu açıklarında gemide zehirlenen 4 kişi hastaneye sevk edildi! Valilikten açıklama

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#Zeytinburnu#Zehirlenme#İstanbul Valiliği
Zeytinburnu açıklarında gemide zehirlenen 4 kişi hastaneye sevk edildi Valilikten açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 01:29

Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemideki 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği "Personelin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mil açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bu kişileri alarak Ataköy'de sağlık ekiplerine teslim etti. 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.08.2026 Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edilmiştir. Olay yerine sağlık, AFAD KRBN ve UMKE ekipleri sevk edilmiştir. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy’e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Olaydan etkilenen gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Personelin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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#Zeytinburnu#Zehirlenme#İstanbul Valiliği

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