Zeytin dallarıyla uğurlandı... Sırrı Süreyya Önder’e acı veda

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İSTANBUL Cihangir’deki evinde 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 62 yaşında hayata veda eden Önder için dün ilk olarak Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi. Törende Sırrı Süreyya Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine barışın simgesi zeytin dalları ve beyaz tülbentler ile karanfiller konuldu.

‘SANA SÖZ SIRRI BARIŞ GELECEK’

Törende DEM Partililer, Önder’e barış sözleri verdi... Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, “Sen toplumsal barışı sağladın. Her kimliği, her kültürü bir araya getirdin. Gözün arkada kalmasın toplum barışını sağladın. Şimdi sıra büyük barışta. Sana söz Sırrı yoldaş, büyük barış bu ülkeye gelecek” diye konuştu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da “Bu topraklarda bedel ödeyen herkese sözümüz olsun, bu sefer barış mutlaka olacak. Kanı, canı birbirine karışan bütün halklara söz. Bizler barışın tohumlarını fidelere dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Sana söz Sırrı, barış kazanacak. O güzel yüreğini çok özleyeceğiz. Sen gözlerini kapattın ama biz bakmaya devam edeceğiz. Uğurlar olsun yoldaşım” dedi.

‘SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN’ DERDİ

Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder de törende duygusal bir konuşma yaptı: “Kendisi ‘Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren’e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum’ diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Kendisi burada olsaydı ‘sevene de sövene de selam olsun’ derdi.”

KIZININ MEKTUBU AĞLATTI: SEN GİTTİN HAYATIN RENGİ GİTTİ BABA...

Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in AKM’de yaptığı konuşma, tüm salonu ağlattı: “Ben ne zaman bir şey yapsam babamı arayıp ona sesli okurdum. Ona geçen hafta mektup yazdım, şimdi sesli okuyorum: Baba, hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek zaafımdı. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki. Bir çırpıda ezberden okuduğun şiirler... Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen... Kalp kırmaktan, birinin onurunu kırmaktan korkman. Ben babalığına çok doydum ama dostluğuna doyamadım. ‘2 hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra ameliyat olacağım. 2 haftada ne olacak’ demene kızmak istiyorum. Doğduğundan beri yoksullukla geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın, hiç görmedim; herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan, borçsuz harçsız olarak bu dünyadan gidiyorsun. Her gün söyledim sevdiğimi. Sen orada da dostlarını bulursun. ‘Canomun düğününü görmeden gitmeyeceğim’ demiştin, tutmadığın sözün yoktu, gittin mi?”

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‘ALLI TURNAM’ ÇALINDI

Törenin sonunda babasının tabutunun yanına gelen Ceren Önder Kandemir, “Babam, bu şarkıyı çok seversin, dinle” diyerek Sırrı Süreyya Önder’in sevdiği ‘Allı Turnam’ türküsü çalan telefonunu tabutun yanına bıraktı. Türkünün çaldığı sırada sevenleri gözyaşı döktü.

SİYASİLERİ BULUŞTURDU

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleri, Önder’in ailesi ve sevenleri katıldı.

ANNEDEN AĞIT

Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.

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