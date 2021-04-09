Zeytin Dalı kahramanları uğurlandı

Suriye’nin Tel Rıfat kesiminden Zeytin Dalı harekât bölgesindeki bir üsse, terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Uzman Çavuş Ahmet Akdal ile Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

YÜREK DAĞLAYAN AĞIT

28 yaşındaki Gökhan Çakır’ın Bursa’da yaşayan ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Baba Hasan Çakır, “Bir tane Gökhan gitti ama sabaha kadar bin tane Gökhan gelecek” dedi. Şehidin annesi Saniye Çakır’ın “Ağlamıyorum annem. Çok güzel kokuyorsun annem. Beni her akşam kim arayacak annem? Anneye çok kötü şaka yaptın sen oğlum. Oğlum nasıl şehit oldu? Ölürken ‘Annem’ diye feryat etti mi?” sözleriyle yaktığı ağıt ise yürekleri dağladı. Şehidin eşi Gülşah Çakır da ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İnegöl şehitliğinde toprağa verildi.

Zeytin Dalı harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi. (Kerem Kocalar / AA)

SOYLU’NUN HELİKOPTERİ BİLECİK’E İNİŞ YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle saatlerinde Bursa’daki cenazeye katılmak için Ankara’dan helikopterle yola çıktı. Ancak helikopter, İnegöl´deki kötü hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca Bilecik´e yöneldi. Bilecik Edebali Stadı´na iniş yapan helikopterden inen Bakan Soylu, cenazeye otomobille yetiştirildi. Soylu, cenazenin ardından karayoluyla Ankara’ya döndü.

3 AYLIK EVLİYDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Akdal ise memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı. Baba Feramuz ve anne Remziye Akdal çifti ve kardeşlerinin baba evinde gözyaşlarıyla karşıladığı şehidin cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından Abdülhamid Han Camisi’ne getirildi. Buradaki törene şehidin ailesi, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğol, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 ay önce Ayşen Cansu Akdal ile evlenen şehit Ahmet Akdal’ın naaşı Şey Adil Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

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